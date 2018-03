Stop alle internalizzazioni ma “accordo invalido con la rinuncia del Governo”

Di:

Bari – SONO stati approvati a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, i due disegni di legge preliminari alla sottoscrizione del piano di rientro sanitario richiesto dal governo nazionale alla Regione. La maggioranza ha inserito in entrambi i testi una clausola che ne determina l’efficacia: l’, a firma dell’assessore, infatti, prevede che– Con l’approvazione del ddl sugli adempimenti al piano di rientro 2010-2012, sono stati(internalizzazione).– Inoltre un impegno a revocare la norma è stato assunto dal Consiglio regionale con un successivo ordine del giorno a firma del presidenteed approvato a maggioranza dei presenti (con i partiti di governo hanno votato anche i consiglieri dell’Udc-Partito della Nazione, l’opposizione di centro destra non ha preso parte al voto). “Valutando che la legge ha consentito il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori e di produrre consistenti risparmi sul fronte della spesa, si chiede al governo nazionale di non inserire il blocco delle internalizzazioni tra le condizioni poste alla Regione per la sottoscrizione del Piano di rientro, con l’impegno da parte del Consiglio regionale a sopprimere immediatamente la norma legislativa”.– Completa il recepimento degli adempimenti il blocco al turn-over con il divieto per i direttori generali delle Asl, delle Aziende Ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di procedere alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato o indeterminato sino a tutto il 2012 del personale medico, salvo casi di comprovata necessità.Gli oneri derivanti dalle prestazioni già fornite saranno a carico del bilancio autonomo Tutte queste misure che entreranno in vigore con la pubblicazione della legge sul bollettino ufficiale decadono qualora il piano di rientro che la Regione sta predisponendo non venga sottoscritto. Identica percorso è stato individuato anche per il secondo disegno di legge approvato e che riguarda una misura finanziaria attraverso la quale– Per quanto riguarda l’esercizio corrente la provvista a copertura è di circa 63 milioni di euro, somma reperita con una compressione degli stanziamenti imputati su diversi capitoli del bilancio 2010. Per l’anno successivo la provvista individuata è di circa 35 milioni di euro e rinviene dalla diminuzione sugli impegni di spesa da operare e dalla diminuzione degli interessi debitori.– L’assessore alla salute,ha spiegato che il tema di oggi in realtà non è il Piano sanitario, ma “i disegni di legge che il governo centrale ci ha costretto ad approvare per non perdere 500 milioni di euro e non cadere nella trappola del commissariamento”. Le Regioni nel settore sanitario secondo l’assessore al ramo, possono spendere quello che viene dato loro. Questo è un tema – ha sottolineato Fiore. Il responsabile dell’assessorato alla salute ha sottolineato cheuno scippo di decisionismo che il governo centrale ha ordito nei confronti della Puglia. “Noi faremo il possibile per approvare quanto prima il Piano di rientro – ha continuato Fiore – ma un attimo dopo faremo il possibile per ripristinare le norme, le scelte che ci consentiranno di raggiungere i nostri obiettivi”. Quando abbiamo approvato l’internalizzazione eravamo tutti d’accordo – ha concluso l’assessore – adesso dobbiamo lavorare ad un’ipotesi politica e tecnica per riprendere il cammino di civiltà e di rispetto dei diritti al quale noi siamo molto affezionati”.– Il presidente Vendola. – “Un tema che incautamente è tornato in questo dibattito e che speravo invece che per senso del pudore, il centrodestra avesse deciso di derubricare, riguarda le dichiarazioni incaute del ministro Tremonti. Dichiarazioni che violano i diritti dei pugliesi e mettono in difficoltà il nostro sistema economico: il presunto rischio Grecia per la nostra Regione. Tutto falso. La Puglia gode della stima dei dati, con un indebitamento moderato e in costante diminuzione. Queste affermazioni non giovano alla nostra Regione e al suo sviluppo economico. Questo argomento va consegnato all’archivio delle polemiche penose, tanto più che non ho mai giocato a nascondino sulle nostre criticità”. Poi il presidente ha raccontato nel dettaglio “quel caldo giorno di luglio” quando il ministro Tremonti invece di firmare il Piano di rientro “concesse una proroga”, ponendo una serie di paletti restrittivi soprattutto relativamente al processo di internalizzazione approvato dal Consiglio regionale.“Continua Vendola. “. Ma i dati al momento ci dicono altro. Venite a fare le verifiche. Controllate cosa significa tenere nel precariato gli operatori del 118, per esempio? Quel giorno di luglio mi hanno domandato come mai avessi voluto fare un dispetto a Tremonti. Assurdo. Quella per me è stata una giornata Kafkiana, ero a Roma per chiudere con il Piano di rientro, peraltro alle condizione dettate dai tecnici del ministero e Tremonti invece, decide di rinviare ad altra data, sostenendo la necessità di dover verificare ancora le carte. Un comportamento di una violenza inaudita, senza precedenti.– In una nota congiunta, il segretario regionale del Partito democratico,e il capogruppo del Pd alla Regione Puglia,hanno detto: “Chiediamo scusa al ministro Tremonti – proseguono Decaro e Blasi – forse non abbiamo la sua stessa confidenza con i numeri, ma non riusciamo proprio a capire come si possa chiedere alla Puglia di risparmiare e allo stesso tempo non permettergli di farlo.”.– Una decisione “sofferta”, “necessitata”, “temporanea”, che in prospettiva potrà essere “stralciata” dal piano di rientro sanitario. Così il presidente del Consiglio regionale,, ha illustrato la sospensione delle internalizzazioni alla delegazione di rappresentanti sindacali di Cobas, Rdb e Uspi incontrata con i capigruppo consiliari e l’assessore, prima dell’avvio della seduta in Aula. Il presidente ha manifestato “attenzione e rispetto” per le preoccupazioni dei lavoratori. “Comprendo che per chi resta in una condizione di precariato la situazione è pesante e dolorosa”, ha detto, ma l’invito è ad avere fiducia negli impegni della Giunta e del Consiglio.L’adozione del blocco è “necessitata dalle richieste del governo nazionale, ma non è in discussione la volontà della Regione, nell’unità e nella compattezza, senza distinguo – ha sottolineato il presidente Introna – di internalizzare, già affermata all’unanimità a febbraio e rappresenta una soluzione positiva nell’interesse della sanità e dei lavoratori”.– Due i disegni di legge discussi durante il consiglio regionale di stamane pertanto, entrambi del piano di rientro sanitario che nei prossimi giorni sarà presentato al Governo nazionale: Regione vara ddl internalizzazioni ) e “Piano di rientro 2010-2012 – Adempimenti” e ) e Focus – Di un piano di rientro di “lacrime e sangue di 63 milioni di Euro – ha parlato un altro esponente del Pdl,– come naturale conseguenza di una stagione di governo fatta di inadempienze, di deficit nella sanità, del reiterato sfondamento del ‘patto di stabilità’ che non è una condizione capestro a danno della Puglia, ma una norma con cui tutte le regioni d’Italia ed Europa fanno i conti.Non è un obbligo imposto alla Puglia dal Governo nazionale – ha sottolineato Congedo – ma la possibilità di rientrare dal deficit ed accedere così ad una quota integrativa del Fondo Sanitario Nazionale di ben 500 milioni di euro senza i quali l’intero sistema sanitario pugliese rischia di saltare”. Il presidente del Pdl,, aggredito verbalmente, primo dell’inizio della seduta, da un paio di lavoratori esasperati, nel suo intervento ha detto che non intende “imbastire polemiche politiche”. “Non coglieremo provocazioni – ha continuato Palese – che potrebbero degenerare in un clima di rissa che non appartiene certo alla nostra parte politica. Crediamo però che il presidente Vendola e il suo Governo debbano onestamente ammettere che questo Piano di Rientro è sì un obbligo, ma imposto dal fatto che il Governo Vendola non ha rispettato Leggi nazionali e intese sottoscritte con lo Stato. Il presidente Vendola e il Governo regionale – ha evidenziato Palese – non possono continuare a dire che il Piano di Rientro è una imposizione del Governo nazionale, quando invece”.. E, come spiega l’art 14 del Patto per la Salute, il Governo nazionale mette a disposizione delle Regioni uno strumento, il Piano di Rientro, affinché esse possano rimediare alle inadempienze ed accedere così alla quota integrativa del Fondo Sanitario Nazionale che per la Puglia ammonta a 500 milioni di euro. Uno scandalo, quello dei 500 milioni di euro bloccati a Roma, che noi abbiamo denunciato negli ultimi 2 anni con comunicati stampa e interrogazioni.e che la Puglia, mentre presenta al Governo un Piano di Rientro, sospenda l’efficacia di quelle internalizzazioni, e quindi anche il loro impatto sui conti sanitari della Regione, quantomeno nell’attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della procedura”.– Il capogruppo di Sel,o, ha esordito dicendo che per la prima volta in cinque anni sono costretti a votare una legge che non va a favore dei pugliesi. “Lo strangolamento che il Governo nazionale ha messo in atto – ha detto Losappio – rientra in una strategia tesa a commissariare il Mezzogiorno, a togliere le risorse finanziarie, a spogliarlo anche delle sue funzioni”.– Prima dell’inizio dei lavori il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale,ha preso la parola per denunciare le minacce ricevute durante un incontro svoltosi in mattinata e convocato dal Presidente del Consiglio Onofrio Introna con una. “Non so perché abbia subito le minacce o di cosa mi si accusi, questo però è il clima che ha creato il presidente Vendola a partire da agosto. Ha attaccato violentemente altri colleghi consiglieri chiamandoli traditori della patria ed altro ed ha accusato me di cose infamanti.. Il responsabile morale e materiale di questa situazione è solo il presidente della Regione, Vendola. Il suo ruolo avrebbe richiesto una responsabilità che è venuta meno”. Solidarietà a Palese è stata espressa dal presidente dell’assemblea Onofrio Introna.“- Secondo Surico, “Si sarebbe dovuto intervenire su quella che è la vera piaga della sanità pugliese: la mobilità passiva interregionale ed extraregionale che genera un disavanzo significativo se si pensa che,La mancanza di ogni riferimento ad interventi volti a ridurre queste perdite non fa altro che dare linfa vitale a regioni più ricche che già traggono vantaggi dal sistema così com’è oggi. Il saldo relativo alla mobilità sanitaria è stato per la Puglia nel 2008 di -174,977 milioni di euro a fronte dell’Emilia Romagna con un saldo di +327,467 milioni di euro. Dobbiamo chiamarla inspiegabile disattenzione?”, conclude Surico