Costo Rc auto in Puglia: a Lecce i costi minori regione, a Taranto più alti

Quanto costa l’assicurazione auto in Puglia? A rivelarlo un’indagine di SosTariffe.it che ha analizzato il costo dell’Rc auto in regione e individuato i prezzi maggiori. Secondo l’osservatorio il comune di Taranto ha l’assicurazione più cara: qui il premio parte da oltre 503 euro, ma con la comparazione online si possono risparmiare fino a 1370 euro in regione. La polizza per l’assicurazione auto è una delle voci di spesa maggiori che riguardano l’utilizzo dell’autovettura. Ormai è risaputo che questo costo può variare di città in città a seconda delle quotazioni che le diverse compagnie attribuiscono in base al profilo di assicurato, ma anche alle statistiche su infortuni e furti rilevate in una determinata area. Sapere a quanto ammontano questi costi e poter confrontare diversi preventivi è utile per valutare la migliore opzione possibile. Esiste infatti un forte range di prezzo tra le diverse compagnie anche riguardo la stessa tipologia di assicurato. Quanto possono costare i premi per le Rc auto in Puglia e a quanto ammontano i risparmi grazie all’utilizzo della comparazione online?

SosTariffe.it ha cercato di stimarlo analizzando i costi per assicurare una tra le auto più diffuse (Fiat Panda, la macchina più venduta nel 2014) e per un profilo di assicurato (uno dei più comuni è uomo di 40 anni con 1° classe di merito senza incidenti negli ultimi 5 anni) nei capoluoghi di provincia pugliesi. I dati dello studio di SosTariffe.it sono riassunti nella tabella. Nell’analisi sono stati rilevati il costo minore e quello maggiore che le compagnie offrono per chi effettua l’attivazione online dell’assicurazione, in modo da individuare il risparmio che si può ottenere confrontando diverse offerte. Mediamente in regione la spesa più bassa per assicurare l’auto è di 417,81 euro e il risparmio sull’offerta meno conveniente, 1460,81 euro, è del 70,9% ovvero 1043 euro.

A Taranto SosTariffe.it rileva il prezzo più alto dell’assicurazione auto in regione: qui il costo per assicurare il veicolo va dai 503,41 euro (preventivo più basso) ai 1462,5 euro (preventivo più alto). Per i consumatori che utilizzano la comparazione online, dunque, il risparmio è del 65,6%. A Lecce, invece, assicurare un’auto costa quasi 163 euro in meno rispetto che a Taranto. In questa città, infatti, il preventivo più basso è di 340,59 euro mentre quello più alto ammonta a 1069 euro. Il risparmio dunque arriva al 68,1%.

Nelle altre città troviamo preventivi che partono dai 382 euro circa di Andria ai 1799 euro di Foggia, dove si registra il preventivo più alto in regione. Si tratta dunque di cifre considerevoli che possono essere ridotte, come si è potuto vedere, grazie a una comparazione di più preventivi. Fermarsi al primo risultato è il principale errore per ritrovarsi con un salasso considerevole per pagare l’assicurare dell’auto. Tuttavia il web può essere d’aiuto: SosTariffe.it ha stimato che in Puglia grazie alla comparazione online di più preventivi si possono risparmiare fino a 1370,32 euro. Di seguito, nella tabella, la classifica delle città pugliesi ordinante in base al risparmio che si può ottenere grazie all’online. Come si può notare Foggia, Andria, Barletta e Trani sono in testa alla classifica con un risparmio di oltre 1000 euro.

I dati sono stati estrapolati da SosTariffe.it grazie allo strumento di comparazione delle assicurazioni auto che permette di confrontare i preventivi delle principali compagnie attive in Italia:

http://www.sostariffe.it/assicurazioni/auto.

(comunicato stampa, 22 settembre 2015)