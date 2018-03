Manfredonia, Pontelungo: ancora perdita acqua da conduttura AQP

Di:

Manfredonia. ”Questo sperpero di acqua potabile si verifica 3-4 volte al mese per circa tre giorni”. E’ quanto dice l’ex consigliere comunale di Manfredonia, Antonio Lurdo, postando un’immagine relativa ad un corso d’acqua che attraversa il canale artificiale del cd ”Ponte Lungo”.

In merito, numerose sono state le segnalazioni negli ultimi anni sui fatti.

Si ricorda come, con atto del dicembre 2015, del Settore 6°: LL. PP. e Manutenzione – Servizio 6.1: Manutenzione strade – Suolo e sottosuolo del Comune di Manfredonia, era stato autorizzato Acquedotto Pugliese s.p.a. per l’esecuzione di scavi per lavori di sostituzione e modifica tracciato del tronco di fognatura ubicato all’interno del canale esistente denominato “Pontelungo” in Via Pontelungo angolo Via delle Ginestre nell’abitato di Manfredonia. L’inizio lavori era stato previsto “entro sei mesi dalla data del rilascio dell’Autorizzazione. Fine lavori: entro un anno dalla data di inizio lavori”.

Segnalazioni già nel 2011

Già nel dicembre 2011, l’ex consigliere Lurdo dichiarò “Sono anni che chiedo spiegazioni ad Aqp, ma non ho ricevuto alcuna risposta. L’acqua è un bene prezioso e il presunto sperpero ricadrebbe sulle tasche dei cittadini”.

Nel febbraio 2015, personale della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia aveva effettuato delle verifiche e dei controlli nel ‘canalone Ponte Lungo‘ in seguito ad una segnalazione di cittadini relativa alla presenza di scarichi probabilmente di liquami. Il canale – che il giorno delle verifiche si è presentato privo di ulteriori liquidi – ha come destinazione finale un tratto di mare nei pressi del lungomare di Siponto.