Foggia. Resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 29enne

Foggia. Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Popovici Emil Constantin, rumeno classe 1989 per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella circostanza, veniva altresì denunciato in stato di libertà per ricettazione e possesso di arnesi atto allo scasso.

Nelle prime ore della mattinata odierna, due uomini venivano sorpresi in lontananza dagli Agenti in servizio di pattuglia, mentre trasportavano grosse buste di blastica sulle spalle.

I poliziotti a bordo della volante si dirigevano in Vicolo Raiti, con l’intento di fermare i due soggetti per un controllo, ma i due avendo compreso l’intento degli operatori, si nascondevano sotto un’autovettura lì parcheggiata.

Da una attenta perlustrazione gli Agenti riuscivano a scovare i due malfattori e non appena gli intimavano di uscire da sotto l’auto, questi ne uscivano repentinamente tentando di guadagnare la fuga.

Nasceva una colluttazione durante la quale uno dei due uomini scappava, mentre l’altro veniva fermato ed identificato per Popovici. Si appurava che all’interno dei bustoni erano contenuti 41 Kg. di rame avvolto in matasse, oltre ad arnesi atto allo scasso, un passamontagna ed un faretto led.

Tutto il materiale veniva sequestrato, mentre Popovici è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito, accompagnato in carcere in attesa del processo per direttissima.