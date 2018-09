Monte Sant’Angelo, arrestato 14enne pregiudicato

Di:

Monte Sant’Angelo, 22 settembre 2018. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo hanno rintracciato, con non poche difficoltà, e, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente, tratto in arresto un giovanissimo già pregiudicato, nonostante appena quattordicenne.

In capo al ragazzo era infatti pendente un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari, per il quale lo stesso deve espiare la pena della reclusione di un mese presso l’Istituto di Pena Minorile del capoluogo pugliese.

Il provvedimento scaturisce da una serie di allontanamenti arbitrari commessi dallo stesso dalla comunità “Il Coccodrillo” di San Severo, dove risultava già ristretto per altri gravi reati. Al termine delle formalità, il ragazzo è stato accompagnato dai militari di Monte Sant’Angelo presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it