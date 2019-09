Di:





GILBERTO BIZZARRO DI MANFREDONIA INCONTRA

I SUOI PARENTI ARTISTI DEL CIRCUS WIGLIAMS

di Franco Rinaldi

Gilberto Bizzarro di Manfredonia, è figlio di artisti che avevano lavorato nel circo (suo padre era cavallerizzo e acrobata, mentre sua madre era cantante e soubrette). Anche i suoi bisnonni, i nonni, gli zii e le zie oltre che artisti circensi, erano proprietari del circo Bizzarro. L’amico Gilberto, avendo avuto notizie che veniva a Manfredonia il Circus Wigliams dove si esibivano come Clown alcuni suoi parenti, è corso immediatamente a salutarli. Questi, che lo hanno accolto con grande affetto, lo hanno invitato subito ad assistere alla loro esibizione e dopo lo spettacolo serale a cenare con loro. Giovedì scorso, Gilberto, mi ha proposto dopo l’esibizione pomeridiana, di andare ad intervistare i suoi parenti artisti del Circus Wigliams. Sinceramente, l’incontro con i clown in costume da scena è stato emozionante e nel contempo piacevole per la disponibilità e la simpatia esternata dai componenti di questa famiglia circense. Anche se da anni l’attività dei circhi è in declino, per via di una vita dura, piena di sacrifici e pochi guadagni per chi la pratica, ho potuto constatare che questi artisti amano profondamente il loro lavoro. Mi riferiva nell’intervista Marco Errani (clown) che esercita da bambino questa attività insieme alla moglie Rita Saly e al figlio Douglas Errani, che l’attività circense la si tiene in vita prima di tutto per passione e tradizione trasmessa dai loro avi e poi anche perché questo lavoro rappresenta l’unico mezzo di sostentamento della loro famiglia.

Voglio ricordare che il Circus Wigliams, che sta riscuotendo a Manfredonia grande successo, terrà spettacoli fino a domenica 22 settembre 2019.