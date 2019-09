Intero equipaggio di un battello linea ubriaco: denunce

Di:

(ANSA) – MILANO, 22 SET – Una bottiglia di spumante che vola dalla cabina di comando nel lago, un turista preoccupato che avverte subito la compagnia di navigazione: è finita con la denuncia da parte dei carabinieri dei tre membri dell’equipaggio di un battello in servizio di linea sul lago di Como con l’accusa di aver prestato servizio ubriachi. Ne dà notizia la Provincia di Como.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri ha atteso lo sbarco di comandante, macchinista e marinaio in servizio sul Fra Cristoforo, battello della Navigazione con 72 persone a bordo, dopo che un turista inglese aveva avvisato in tempo reale la compagnia che gestisce i collegamenti sul lago di Como che una bottiglia era stata lanciata in acqua dalla cabina di comando.