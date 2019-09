La Juventus vince in rimonta

Di:

La Juventus soffre in casa andando sotto contro l’Hellas Verona, ma rimonta e conquista tre punti importanti che, in attesa del derby, la proiettano nuovamente in vetta alla classifica con 10 punti. Il primo tempo degli scaligeri conferma l’ottima impressione mostrata finora dalla squadra di Juric, che in tre giornate aveva subito solo due gol su calcio di rigore. E proprio un rigore, ma in favore dei gialloblù, potrebbe sbloccare la gara al 20′. Il tiro di Di Carmine, a Buffon spiazzato, finisce invece sul palo, e sulla ribattuta Lazovic dal limite colpisce l’incrocio dei pali. Pericolo scampato per la Juventus? No, perchè sul prosieguo dell’azione la palla arriva a Veloso che dal limite infila la palla al sette.

In una fase di gioco in cui l’Hellas si fa preferire i padroni di casa riescono a pareggiare con una conclusione dal limite di Ramsey, complice una deviazione involontaria di Gunter. Lo stesso Gunter completa la sua giornata nera causando ad inizio secondo tempo il rigore su Cuadrado, con la trasformazione di Ronaldo che completa la rimonta della squadra di Sarri.

Nel finale di partita altri brividi per i bianconeri, salvati da Buffon e ancora dal palo.