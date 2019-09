“Laureati in piazza” a Foggia: felicità studenti (foto)

Di:

Foggia – L’università di Foggia ha celebrato ieri sera l’inserimento ufficiale dei più recenti neolaureati nel tessuto lavorativo e sociale della città con il simbolico gesto del lancio del tocco nel corso della manifestazione “Laureati in piazza”.

Giunto alla sua terza edizione, l’evento ha avuto luogo nella piazza del teatro Umberto Giordano in un atmosfera di entusiasmo sobrio ed elegante a cui ha dato voce la profssa Rossella Palmieri, del dipartimento di Studi Umanistici, a condurre l’evento.

Protagonisti, gli studenti neolaureati a rappresentare il compimento di un percorso di studi servito “Non solo per aumentare le loro conoscenze ma anche per formare le loro coscienze” come ha sottolineato Agostino Sevi, professore di Zootecnica del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente.

Sul palco ad esprimere l’intera comunità dell’Università di Foggia, il rettore Maurizio Ricci; la Delegata all’Orientamento, tutorato, job placement, la prof.ssa Lucia Maddalena, con l’Area Orientamento e Placement, coordinata dalla dott.ssa Rita Saraò; i professori Paolo Limone, Agostino Sevi, la prof.ssa Maddalena, il prof. Angelo Campanozzi.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Intervenuto il sindaco Franco Landella che ha rivolto un pensiero particolare ai genitori degli studenti presenti riconoscendo ad essi il merito di seguire ed aver accompagnato i loro figli in un percorso di studi e di vita così importante.

Conferito, nel corso della manifestazione, un assegno a carattere meramente simbolico agli studenti distintisi nel corso della loro carriera universitaria.

Il momento è stato sottolineato da riflessioni espresse di volta in volta dagli stessi neolaureati, Vincenzo Lacertosa (Dottore magistrale in Filologia, letterature e storia – Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali; Aldo Ummarino (Dottore magistrale in Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche); Marika DeTullio (Dottoressa magistrale in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana – Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell’Ambiente); Rossella Violante (Dottoressa Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale); Andrea Maria D’Introno (Dottore magistrale in Giurisprudenza – Dipartimento di Giurisprudenza); Lucrezia Vocale (dottoressa magistrale in Economia Aziendale – Amministrazione delle Aziende/Management – Dipartimento di Economia).

Daniela Iannuzzi