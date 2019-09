L’Inter fa suo il derby

Di:

E’ un derby a tinte nerazzurre quello andato in scena questa sera al Meazza. La formazione di Conte ha vinto 2 – 0, legittimando il successo con 3 legni colpiti durante il match (anche il Milan ne ha preso uno nella ripresa). L’Inter riprende quindi subito la testa della classifica, il Milan, per la settima volta di fila, non riesce a vincere il derby.

I nerazzurri partono subito forte e sfiorano il gol con Lautaro Martinez e Lukaku, sui quali Donnarumma si mostra attento. L’estremo rossonero è invece fortunato quando D’Ambrosio, su una sua respinta, manda la palla sul palo a porta spalancata. Nel finale di tempo il Milan si fa vedere dalle parti di Handanovic, in particolare con un coast to coast di Suso che viene murato da un prodigioso recupero di Asamoah. Ad inizio ripresa la formazione di Conte sblocca il risultato con un tiro di Brozovic che impatta su Leao ingannando Donnarumma. Poco dopo l’estremo rossonero si mette in luce parando su Lautaro Martinez, ma al 78′ deve nuovamente arrendersi su una girata di testa di Lukaku, ben servito da Barella. Nel finale Inter ancora vicina al gol, con Politano e Candreva fermati dai legni, mentre il Milan solo con Theo Hernandez si avvicina al gol (anche per lui un palo esterno).

fonte LEGASERIEA