“L’onda verde” che si sta diffondendo a Manfredonia è arrivata a Monticchio

L’onda verde che si sta diffondendo a Manfredonia, stamattina è arrivata in zona Monticchio, precisamente nel Piazzale Amendola, nei pressi della scuola Ungaretti.

Da tempo si mormorava di voler ripulire la zona e già 10 giorni fa, 2 condomini della zona, armati di sacchi, rastrelli e guanti, hanno iniziato a raccogliere quanto di più diverso fosse possibile trovare.

E’ bastato un passaparola per darsi appuntamento a stamattina, nello stesso luogo, per rimboccarsi le maniche e continuare a pulire, raccogliere e portar via tutto ciò che era stato lasciato li dai soliti incivili.

Diversi i condomini, delle varie palazzine che si affacciano sul giardino, che stavolta hanno preso parte all’iniziativa.



Il nostro intento è quello di riprendere e rivivere gli spazi di verde all’interno dei condomini, far si che anche i bambini possano avere uno spazio adeguato dove poter giocare in tranquillità e dove anche gli adulti possano incontrarsi, dialogare e rilassarsi.



Per tutti quelli che vorranno darci una mano, il prossimo appuntamento sarà per sabato 5 ottobre nello stesso giardino.

(Lucia Guerra, Manfredonia 22 settembre 2019)