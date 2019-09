Manfredonia. “Sipontopulita”: torna in campo l’esercito del verde

Ciò che sarà ricordato dell’estate 2019 in riva al Golfo è sicuramente l’onda verde che ha travolto Manfredonia e Siponto.

Tutti vorremmo una città pulita, ma, come si dice: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Stavolta, però, il mare di Manfredonia è stato d’ispirazione e non di ostacolo, come nel noto proverbio.

Ecco dunque che se c’è chi imperterrito sporca, fortunatamente c’è anche un’inarrestabile voglia di decoro e pulizia che non conosce tregua. Prossimo, ed ultimo appuntamento di Sipontopulita, almeno per il momento, è fissato per oggi, sabato 21 settembre, alle ore 15,30 in piazza del Daino a Siponto.

Da qui i volontari, tutti di età compresa tra i 15 e i 70 anni, partiranno per tre ore circa di intenso lavoro per rimuovere rifiuti abbandonati nel villaggio adiacente a Manfredonia. “Il nostro auspicio è che vi sia una maggior sensibilità da parte della collettività e che le autorità risolvano le criticità finora riscontrate, poiché ovviamente i volontari non possono ovviamente sostituirsi agli enti competenti”, evidenzia Tina Gambardella che con Giuseppe Buccino e Alessandra Muscatiello ha fondato il gruppo Sipontopulita.

All’inizio i volontari su Manfredonia erano i classici ‘quattro amici’, ma ben presto, complice anche il tam tam sui social, si sono moltiplicati fino a dare vita ad un vero e proprio esercito del verde grazie a Sipontopulita, ma anche ai volontari di ‘Green Dream’, di ‘Ripuliamo le spiagge’ e di ‘We love comparti C.A.’. Scarpe e abbigliamento comodi, guanti impermeabili e un sacchetto per la spazzatura, a quanto pare in riva al golfo si sta assistendo (finalmente) all’inizio di una rivoluzione culturale, che si spera possa portare a nuovi ed interessanti risvolti nel futuro di questa città a volte un po’ pigra ed indolente.

Dopotutto, da cosa nasce cosa.

Maria Teresa Valente