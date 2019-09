Napoli corsaro a Lecce, Llorente goleador

Il

resta sulla scia di Inter e Juventus vincendo al Via Del Mare. Pochi rischi per la formazione di Ancelotti che chiude il primo tempo in doppio vantaggio. Al 28′ sblocca

, che sfrutta un rimpallo su conclusione dal limite di Milik, oggi al debutto stagionale da titolare. Al 40′ raddoppia

su rigore, battuto due volte dopo segnalazione del Var sul movimento in avanti di Gabriel che aveva respinto la prima esecuzione del partenopeo.

Ad inizio ripresa con un preciso sinistro a giro sul secondo palo Fabian Ruiz chiude il match, anche se i giallorossi non ci stanno e dopo il terzo gol subito si riversano nella metà campo avversaria, trovando il gol su rigore con Mancosu al 61′. Da lì in poi le squadre si aprono e fioccano altre occasioni da entrambe le parti (alla fine saranno 12 tiri a 8 per gli ospiti), col Lecce che prende il palo con Tabenelli e il Napoli che segna il poker con Llorente.

fonte legaseriea