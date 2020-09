Andria perde San Riccardo. Unibat “Perdita volumi d’affari per qualche milione di euro”

Bari, 22 settembre 2020. E’ difficile spiegare a chi non conosce, non sa e non sia neppure interessato a sapere cosa significhi preservare un evento sociale, storico, economico, culturale qual è la Festa dei Santi Patroni della città di Andria. Difficile farlo specie quando di fronte si abbiano coloro che hanno un mero e semplice ruolo di “amministrare” una Comunità che in vece, al contrario, va governata.

Sulla soppressione della Festa di San Riccardo ad Andria si esprime il Presidente UniBat, Savino Montaruli che dichiara: “non so cosa avrebbe potuto accadere se invece del commissario straordinario la città di Andria fosse stata governata da un sindaco e una giunta. Probabilmente non sarebbe accaduto nulla di diverso, vista l’incapacità degli altri sindaci della Provincia che neppure si sono degnati di tentare di far svolgere le Feste Patronali scegliendo la via più semplice e banale cioè quella della soppressione a vantaggio di tutte quelle manifestazioni private che si sono svolte regolarmente in precauzione. Sta di fatto che la città di Andria ora si lecca le ferite ed a farlo non sono solamente gli Ambulanti del Settore Feste e Fiere, umiliati e privati forzatamente del loro Dritto al Lavoro ma l’intero settore commercio e servizi. Danni per mancati incassi per qualche milione di euro che avrebbero invece fatto molto bene all’economia cittadina ed al piccolo commercio in agonia. E’ disarmante, deplorevole e becero il silenzio anche di un certo mondo della cosiddetta rappresentanza storica mentre solo le nostre Associazioni Autonome Indipendenti stanno continuando a farsi carico del grido di dolore di questo mondo contro cui è in atto un vero complotto per salvaguardare unicamente posizioni di privilegio di parte mentre il collettivo continua a navigare verso la deriva. Davvero Andria non meritava tutta questa sciatteria” – ha concluso Montaruli.

