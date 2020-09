Angelo Riccardi “CON Emiliano, grazie Manfredonia: 1.099 voti”

Manfredonia, 22 settembre 2020. “Prima di riporre la matita al suo posto per prossime competizioni, c’è ancora un segno da tracciare ed è quello di un grande ed immenso GRAZIE. Straordinario il risultato di ben 1.099 voti che la lista CON Emiliano ha ottenuto a Manfredonia, con due candidati che sono riusciti a raccogliere un elevato numero di consensi nonostante la discesa in campo appena 20 giorni prima di questa importante tornata, senza un partito blasonato alle spalle, e soprattutto senza l’utilizzo del potere politico e del baratto, molto in uso in questa campagna elettorale“.

Lo scrive sui social Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, sostenitore della lista “CON Emiliano” per le regionali.

“Ciò è la dimostrazione più evidente che serietà, coerenza e buona volontà premiano sempre e che c’è nell’aria voglia di cambiare e rimettersi in gioco, con persone che vivono la politica con passione, che ascoltano la gente e s’impegnano per trovare insieme soluzioni alle problematiche che non consentono al nostro territorio di conquistarsi il ruolo che merita. Ringrazio Rino PEZZANO e Lucia TRIGIANI per aver accettato questa sfida che sapevamo essere difficile, ma che non abbiamo avuto paura di affrontare insieme, perché è giusto che ci sia un risveglio delle coscienze che possa portare a riavvicinarsi alla politica coltivando sani interessi. I consensi ottenuti sono un attestato di fiducia e questa nuova esperienza rappresenta per me un punto di ri-partenza ed il modo migliore per ricambiare è continuare a lavorare con il massimo dell’impegno a nuovi progetti. Grazie a tutti!”.