Caposiena: “Lucera, Apricena e Cerignola hanno consiglieri regionali, S. Severo no”

“Sono amareggiata per la sconfitta di Fitto. Il centrodestra aveva bisogno come l’aria di spezzare il giogo regionale del centrodestra e ripartire dai territori. Quando si perde significa che si è sbagliato in qualcosa. Riservatamente e con rispetto faremo le nostre analisi.In provincia di Foggia abbiamo fortunatamente eletto ben 4 consiglieri regionali”.

La nota su facebook di Rosa Caposiena, consigliere comunale di S. Severo, a urne regionali chiuse e seggi assegnati: “San Severo è l’unica grande città della provincia di Foggia a non avere consiglieri. Da politico e cittadino mi sentò mortificata. Ma lo avevo previsto. Molti mi hanno chiesto perché non mi sono candidata. La risposta l’ha data Lucera con 6000 voti compatti a Tutolo. Apricena 3000 a Dell’Erba. Questa città non sa cosa sia unità di un progetto politico. Non sa cosa sia la condivisione di un percorso in cui una squadra aiuta il singolo a raggiungere obiettivi utili per là collettività. Preferisce essere d’ausilio ad altri a discapito della propria territorialità politica. Anche in questa tornata vi erano nostri concittadini meritevoli di essere eletti. Ma nessuna convergenza è arrivata per uno di loro. Al massimo pecche e difetti”.

Riguardo alla politica, l’appello è a un progetto che dovrebbe essere “trasversale per dare un po’ di speranza a questa città, rassegnata ad ogni sorta di degrado”. Dopo gli auguri agli eletti, l’auspicio è “di non essere indifferenti alle richieste di questa provincia che ha bisogno di sostegno e di aiuto. Viva la democrazia”.