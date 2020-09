Comunali a Lucera, Giuseppe Pitta e Fabrizio Abate al ballottaggio

Giuseppe Pitta e Fabrizio Abate saranno protagonisti del secondo turno di lezioni comunali a Lucera. Nessuno ha superato il 50%, Pitta sfiora il 47 %, Abate oltre il 19%. Poco distanziato dal secondo Giuseppe De Sabato, quasi al 17%, nel corso dello scrutinio è rimasto sempre 1-2 punti indietro.

Le 6 civiche di Pitta superano abbondantemente i partiti. In ripresa il Pd con oltre il 7%, Italia in comune al 7%. Percentuali minime per Fi, e Fdi che non raggiungono il 4%, meglio la lista di De Sabato e i voti personali. Francesco Di Battista con 2 liste di appoggio arriva la 10%. Per Brescia della Lega e Gambarelli del M5s sfiorato il 4%. Si torna al voto il 4-5 ottobre.