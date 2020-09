Covid, Manfredonia: 1 nuovo positivo. Totale: 23 più 5 di Mezzanone

Manfredonia, 22 settembre 2020. Un altro caso di positività al nuovo coronavirus a Manfredonia. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Si tratta di un contatto di una persona già risultata positiva.

Al momento, il totale per l’area geografica di Manfredonia è di 23 positivi, oltre a 4/5 sipontini residenti a Borgo Mezzanone. Come riportato più volte, il dato di Manfredonia non ricomprende gli stranieri presenti nell’area dell’ex pista, esterna al C.A.R.A. (ricompresi nell’area di Foggia).

Per gli altri Comuni: Mattinata resta con 3 positivi, Monte Sant’Angelo: 1 assistito, Zapponeta: 1 positivo.