Dalla Puglia con ardore: Semina il vento di Danilo Caputo (2020)

Manfredonia, 22 settembre 2020. Semina il vento, presentato all’anteprima della 70esima Berlinale e passato per l’edizione del 2020 del Bifest- Bari International Bifest, riflette la vita, le paure e le speranze di un giovane tarantino, Danilo Caputo, classe 1984, è una dichiarazione d’amore e una critica feroce alla sua terra.

La protagonista è Nica, una ragazza di 21 anni che torna a casa dopo qualche anno di assenza. La telecamera insegue la protagonista e documenta la sua vita lanciandosi in alcune sequenze contemplative e metaforiche che possono tanto annoiare quanto meravigliare, a seconda della sensibilità dello spettatore.

Studia agronomia e mettere in pratica sulla sua terra ciò che ha imparato in laboratorio.

E’ stretta in un triangolo da cui solo l’ottimismo della gioventù può riuscire a trovare uno spiraglio d’uscita; se da un lato abbiamo l’imponente, ancestrale, purtroppo malata bellezza della natura che si nasconde tra le folte chiome degli ulivi dall’altra abbiamo la disillusione degli adulti totalmente votati a una post-modernità che non ha mantenuto le sue promesse di benessere nonostante i feticci tecnologici degli ecomostri. Il terzo lato è quello di una società improntata su una spiritualità di convenienza che fa della religione (quasi) sempre un elemento folkloristico più che spirituale.

Bastano poche delle mie parole per rievocare un’immagine tanto cara quanto dolorosa ai giovani pugliesi, ma in generale meridionali: una terra calda, in un continuo ma incompiuto divenire, immobilizzata da una catena di colpevolizzazioni che rimbalza tra le istituzioni assenti e i cittadini disincantati. A guardare e a trarre godimento dalla paralisi della società meridionale c’è la criminalità che tutto osserva e che tutto inquina.

Da un lato abbiamo Nica e il suo ottimismo della gioventù, dall’altro abbiamo i suoi genitori in uno scontro generazionale in cui non si può scorgere un vincitore o un colpevole. Il torpore esistenziale della madre e l’avidità del padre non sono altro che l’evoluzione di un percorso di stereotipi e inganni da cui è difficile emanciparsi, se non fuggendo, come ha fatto Nica.

Anche Danilo Caputo, come Nica, è fuggito e poi è tornato per raccontare la sua Taranto, la sua Puglia, per dirigere un film tagliente e poetico che racconta l’anticorpo della rassegnazione: la speranza.

A cura di Lorenza Guerra, Manfredonia.