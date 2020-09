De Martino: “Lega e Landella sconfitti, nessun valore aggiunto dalla sua operazione”

I centristi alle elezioni regionali 2020 sembravano aver scelto nettamente il centrodestra, come da dichiarazioni dell’Udc, che non ha superato il quorum. Anche a un campione di voti alle comunali come Massimiliano Di Fonso, non riesce il guizzo elettorale in lista.

Rino De Martino, coordinatore provinciale di Puglia Popolare, esulta: “Il popolo moderato si è posizionato bene in Puglia, l’Udc è stata la lista creata per queste elezioni dopo che ha governato con il centrosinistra, Totò Ruggeri ha scelto di rimanere con noi. La nostra è una vittoria di squadra, non abbiamo permesso che entrassero altri elementi, Puglia Popolare non è un tram per andare in Regione Puglia. Simo la seconda forza dopo il Pd perché ‘Con’ è la lista del momento. A livello nazionale, per la formazione di un polo moderato, siamo pronti a dare il nostro contributo”.

Secondo De Martino, l’operazione di Landella a favore della Lega non ha giovato al centrodestra: “Quell’incursione in Comune non è stata vista bene, la Lega non è stata accettata dalla Capitanata e il valore aggiunto che doveva dare il sindaco non è arrivato”. In ogni caso, pare che Joseph Splendido, il candidato leghista su cui avrebbero puntato i propri voti 3 consiglieri comunali e il sindaco, ce l’avrebbe fatta: “Parlo di questioni politiche, non del singolo candidato, il travaso da Fi non c’è stato, il risultato della Lega è quello di un anno fa”. Riguardo ai voti, ha una sua idea: “Il tuo cavallo di punta in lista deve prendere almeno 6mila voti, come per De Leonardis, Fdi è l’unico partito che è cresciuto in Capitanata”. Per quanto riguarda i risultai di Puglia Popolare, ci sarebbe un inseguimento fra Squarcella e Clemente.

Dopo aver girato molte sezioni elettorali, ne commenta gli esiti: “Il voto disgiunto ha decretato la sconfitta del candidato del centrodestra, molti di loro e del M5s hanno votato per Emiliano. Poi in campagna elettorale non ho sentito una dichiarazione della Lega in cui si pronunciava il nome di Fitto, nemmeno nei manifesti elettorali”.