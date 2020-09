Dell’Erba: “Vittoria. Ora godiamoci l’elezione”

Bari, 22 settembre 2020. La lista “La Puglia domani” raccoglie in provincia di Foggia oltre il 10% dei consensi facendo registrare il risultato più importante a livello regionale e portando Paolo Dell’Erba in consiglio con circa 7000 preferenze. “È stata una campagna elettorale difficile, complicata anche dal Covid, ma entusiasmante. La mia elezione è la sintesi di un lavoro di gruppo. Apricena ha dato la spinta più importante, ma anche San Severo, Torremaggiore, Manfredonia, Lucera, Foggia e tanti altri comuni dove abbiamo avuto il sostegno di tanta gente. Un grazie particolare alla candidata alla Regione Petroianni e al sindaco di Apricena Antonio Potenza, il cui impegno è stato determinante. Ci fermeremo per riprendere le energie, poi ripartiremo per restituire dignità a questa terra”.

In una delle foto in allegato Paolo Dell’Erba, Antonio Potenza (sindaco Apricena), Anna Maria Torelli (vice presidente Provincia di Foggia).