Dopo il ritorno di Piemontese in consiglio regionale, il Pd spera in 3 consiglieri

Foggia, 22 settembre 2020. Ha già festeggiato il suo ritorno in consiglio regionale Raffaele Piemontese del Pd. Il partito, quando le operazioni di voto non sono ancora definitive, spera che possano era 3 i suoi prossimi rappresentanti in Via Gentile a Bari, con Paolo Campo e Teresa Cicolella.

Fra le liste di Emiliano, Antonio Tutolo si prepara l’assise regionale, nei Popolari con Emiliano dovrebbe farcela Antonio Squarcella, ex sindaco di S. Giovanni Rotondo, qualche punto su Sergio Clemente. Senso Civico è l’unica lista fra quelle in bilico sul raggiungimento del 4% ad aver ottenuto il risultato, per ora. Il primo classificato è Luigi Giorgione.

In Forza Italia primo Giandiego Gatta, seguito da Napoleone Cera, come già evidenziato ieri sera dal coordinatore Raffaele Di Mauro. In Fdi Giannicola De Leonardis, come nelle previsioni. Per le civiche di Fitto, nella Puglia domani primo posto a Paolo Dell’Erba, nella Lega il favorito è Joseph Splendido, l’Udc non arriva al 4%.

Il M5s riconfermerebbe Rosa Barone, che è risultata la prima nella lista. Le operazioni di scrutinio sono in fase di conclusione.