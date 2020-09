È Adalgisa La Torre il nuovo sindaco di Ordona

Ordona, 22 settembre 2020. È Adalgisa La Torre, della lista Insieme per Ordona, il nuovo sindaco del comune nei Cinque Reali Siti. Concitazione, esultanza, un: “Ragà, il sindaco!”, urla festanti ad accoglierla al suo arrivo in municipio, “tornato ad essere la casa di tutti” come ha tenuto a precisare il nuovo primo cittadino, Gisella per i suoi compaesani.

“Senza di voi non sarei qui. Grazie anche alla mia famiglia. Non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. Ordona deve tornare ad essere una comunità unita. Noi faremo tutto per il bene di Ordona” le parole della sindaca sulle scale del palazzo di città. E poi la fascia, a proclamare visibilmente il ruolo, la carica e Gisella ancora a sottolineare: “Sarò davvero il sindaco di tutti”. La vittoria era stata definita dai numeri, chiari, dei voti a favore resi noti alle 13 circa di quest’oggi. 53% (932 voti) delle preferenze, quelle a favore di Adalgisa La Torre che ha così spodestato Serafina Stella, sindaco uscente a cui sono andate il 46% delle preferenze (811 voti).

Record di affluenza alle urne, a livello provinciale, era stato già registrato nelle scorse ore nel centro alle porte dei Monti Dauni: circa l’81.55% dei votanti secondo i dati pubblicati dalla prefettura. Ora Ordona si fregia di un altro primato, quello di aver scelto per la seconda volta, e subito dopo la prima, un sindaco donna a guidarla. E questo nell’anno in cui, contemporaneamente, è partita anche in Puglia la legge sulla doppia preferenza a favore delle donne.

Una Ordona dunque da poter definire avanguardista nello sguardo femminile con cui guarda alla politica consegnando ancora una volta ad una donna il compito di sciogliere le questioni politiche e guidare la propria comunità.

Conteggiate intanto le preferenze relative ai candidati consiglieri:

ORDONA MODERNA

CORBO 68

CUTOLO 50

DE LUCA 182

DI CORATO 62

DI TARANTO 44

JACHNA 18

LA SIGNORA 108

PALUMBO 20

TROCCOLI 117

ONOFRIO 9

INSIEME PER ORDONA

CARUSO 68

CERICOLA 68

DI PAOLA 88

LOMAESTRO 71

LOMBARDI 176

LOPARCO 92

PASCIUTI 109

TERRIBILE 35

TRECCA 41

ZINGARELLI 106

Solo un’ombra, al momento, sul giorno dell’esultanza di Gisella. Un post da parte della sorella dell’uomo trovato morto qualche giorno fa, un concittadino e padre di famiglia. “Dicono che ancora nei piccoli paesini esiste il rispetto per i propri compaesani. Io invece RICONFERMO che salvando qualche compaesano il resto FACIT SCHIF!!!! Un briciolo di solidarietà almeno per il dolore delle piccole bimbe che hanno perso il loro papà. La sorella SCAGLIOZZI INCORONATA.(SEMPRE PIÙ CONTENTA DI NON ESSERE PIÙ RESIDENTE AD ORDONA)”.

Espresso a tal proposito da Adalgisa La Torre cordoglio per la famiglia del defunto.

Daniela Iannuzzi