Emiliano: “Lopalco il nuovo assessore alla Sanita'”

L’aveva preannunciato, oggi lo ha dichiarato. Il primo provvedimento di Michele Emiliano dopo la rielettura a Governatore pugliese, è quello di “nominare” Pierluigi Lopalco, epidemiologo già a capo della task force regionale contro il Coronavirus, Assessore alla Sanità.

“Vi presento quello che sarà il nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia” ha infatti annunciato Emiliano questa mattina in conferenza stampa, davanti alla sede del dipartimento Politiche della Salute.

Lopalco, forte delle 15mila preferenze in provincia di Bari, ha dichiarato: “Grazie ai pugliesi perché oggi mi permettono di ritornare in questo edificio e di continuare a fare il mio lavoro, se le cose non fossero andate così purtroppo non avrei potuto lavorare per la mia terra e la mia gente”.

Fonte: cosmopolismedia