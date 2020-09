Fallucchi “6.200 voti alla mia prima candidatura, restano motivo di orgoglio”

Gargano , 22 settembre 2020. “6200 voti alla mia prima candidatura in assoluto è un risultato molto importante di cui vado fiera. Ahimè non sufficiente alla mia elezione, ma pur sempre un motivo di orgoglio e soddisfazione“. Lo ha scritto sui social Anna Maria Fallucchi , candidata nella lista “La Puglia Domani”, per il rinnovo del consiglio regionale.

“Provo un’enorme gratitudine per tutti coloro che hanno deciso di darmi la loro fiducia così come per i tanti amici, sostenitori e attivisti che non mi hanno fatto mai mancare il loro affetto e la loro vicinanza. Un ringraziamento particolare al mio staff che è stato al mio fianco 24 ore su 24 lavorando con passione e dedizione incredibili. Per tre mesi, ogni mattina sono partita per incontrare persone, visitare luoghi, sono stata ospitata nelle case, nelle aziende per ascoltare e comprendere le difficoltà del nostro territorio ma anche per cogliere tutte le potenzialità inespresse e le opportunità che la Capitanata offre. Il mio impegno sarà di non disperdere questo enorme bagaglio di esperienze, conoscenze e relazioni. Il viaggio continua”.