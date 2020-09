FI Monte Sant’Angelo “Insieme a Gatta per continuare a crescere”

Le elezioni regionali di domenica 21 e lunedì 22 settembre hanno visto la rielezione di Giandiego Gatta a Consigliere Regionale per Forza Italia. Tra tutti i candidati di Forza Italia, in Puglia Giandiego è il più votato (10000 preferenze!), segno che la gente gli attribuisce serietà e competenza e, al tempo stesso, gli conferma ogni volta stima e sostegno. Siamo orgogliosi di Giandiego perché siamo certi che, ancora una volta, saprà rappresentare, con forza, le istanze dei cittadini pugliesi tutti e di quelli della Capitanata in particolare. Giandiego è uno di noi e con lui Forza Italia di Monte Sant’Angelo continuerà a crescere.

Forza Italia, intanto, formula buon lavoro anche agli altri Consiglieri eletti in rappresentanza della provincia di Foggia e si congratula per la straordinaria affermazione del nostro concittadino Raffaele Piemontese. (Fonte: Forza Italia – Sezione di Monte Sant’Angelo)