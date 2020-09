Giandiego Gatta “Grazie a tutti. Dedico questa vittoria al mio papà”

Manfredonia, 22 settembre 2020. “Grazie a tutti voi! A voi che avete creduto in me, a voi che mi avete ritenuto affidabile e competente, a voi che oggi gioite con me del mio risultato (10.000 voti, primo del mio partito nella regione Puglia!). Grazie di esserci. Questa vittoria voglio dedicarla a chi non è più tra noi, ma continua a starmi accanto consigliandomi e proteggendomi, la persona a cui devo i miei successi: il mio amatissimo papà, il mio angelo in cielo. GRAZIE!!”.

Lo ha scritto sui social il neo consigliere regionale, in quota Forza Italia, Avv. Giandiego Gatta.