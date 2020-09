Italiani poco prudenti: siamo il popolo meno assicurato d’Europa

Gli italiani sono un popolo che ricorre meno alle polizze assicurative rispetto agli altri Stati europei. Lo dice una ricerca di Ania, secondo cui solo il 6% degli italiani è assicurato sulla premorienza, il 24% sugli infortuni ma spesso con coperture piuttosto limitate, il 4% sulla malattia e addirittura solo lo 0,5% sul rischio di non autosufficienza. Il quadro resta simile anche per quanto riguarda le polizze stipulate sulle abitazioni (considerando che gran parte del territorio italiano è a rischio sismico o idrogeologico): il 40% delle case ha un’assicurazione di qualche tipo, ma solo il 2% ha una protezione contro le grandi catastrofi. Questa scarsa tendenza ad assicurarsi è dovuta soprattutto ad un retaggio culturale che spinge la popolazione italiana a preferire il risparmio personale alla stipula di una polizza, esponendosi però molto spesso a un rischio maggiore nel caso in cui le spese da sostenere siano ingenti.

Le polizze più consigliate dopo i 30 anni

Superati i trent’anni bisognerebbe interessarsi al fattore sicurezza, in quanto solitamente è dopo quest’età che aumentano le responsabilità. C’è quindi bisogno di maggiori garanzie in caso di eventi imprevisti, e avere la sicurezza di un’assicurazione alle spalle sicuramente permette di vivere più serenamente la vita. Una delle più consigliate è l’assicurazione famiglia proposta ad esempio dalla compagnia assicurativa Groupama, tramite la quale è possibile proteggere i componenti del nucleo familiare dal punto di vista personale e da quello della responsabilità civile verso terzi. Anche l’assicurazione sulla casa è importante, in quanto, come detto, sono molte le zone a rischio nella Penisola: grazie a questo tipo di polizza è possibile coprire eventuali danni all’abitazione, al suo contenuto e a terzi. L’assicurazione sulla salute è un altro tipo di polizza da non trascurare, soprattutto in casi di malattie gravi e croniche. Da non dimenticare poi l’assicurazione sulla vita, fondamentale soprattutto nel caso in cui un solo membro sostenta con il proprio reddito gli altri componenti del nucleo familiare.

Attenzione alle false polizze

Anche il mondo delle assicurazioni non è sempre rose e fiori: se non si presta attenzione (soprattutto quando ci si affida al web per trovare la propria polizza) è possibile infatti cadere trappola di una delle tante frodi che alcuni truffatori seriali mettono in piedi, magari copiando identità, grafica e nomi delle compagnie assicurative creando siti molto simili agli originali. Si tratta di una pratica purtroppo presente online che può creare diversi danni, anche non immediati, a chi vi finisce invischiato. Non si tratta infatti solo di una perdita di soldi, ma anche spesso di un furto di dati e di una trappola che poi genera ulteriori conseguenze: un esempio lampante sono le assicurazioni auto, in cui magari si rischia di incappare nelle sanzioni previste se si viaggia su un mezzo non assicurato (anche se lo si ritiene tale). (nota stampa)