Salvini su Lesina: “Un sindaco l’abbiamo già”. E invece manca il quorum

(ilfattoquotidiano) Il 23 agosto, a Foggia, in occasione della presentazione delle liste, in un eccesso di entusiasmo Matteo Salvini aveva già dato per vinto a tavolino il primo sindaco leghista della mandata elettorale. “Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale”, aveva dichiarato il capo del Carroccio, riferendosi al candidato Di Mauro. Chissà, forse il fatto di non avere liste rivali e di poter contare sul presenzialismo del suo miglior promoter, Massimo Casanova in arte Mister Papeete, che a Lesina ha preso casa, lo ha indotto a una tale tranquillità da sfidare la sorte e non credere alla scaramanzia. Per le Comunali l’affluenza si è attestata al 49,01%, a un soffio dal necessario quorum del 50% più uno dei 5.746 elettori. Pertanto si tornerà a votare per il rinnovo del consiglio comunale probabilmente nella prossima primavera. Fonte: ilfattoquotidiano