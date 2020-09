Landella “Fiducioso per Splendido. Crollo FI? Guarda un po’…”

Foggia, 22 settembre 2020. «Le elezioni sono sempre una grande festa della democrazia, ben riuscita anche questa volta grazie a tutti gli operatori del servizio elettorale che hanno assicurato il loro impegno, a cui va il mio personale riconoscimento. Ritengo molto soddisfacente l’esito del voto a Foggia, in cui la Lega si attesta primo partito del centrodestra con il 13,24%, superando ampiamente la media della Regione Puglia, che è del 9,8%.

Forza Italia è passata da oltre il 19,30% delle ultime votazioni regionali al 4,81%, un dato che ritengo maggiormente significativo degli errori commessi nel penalizzare chi al partito aveva da sempre, fedelmente, assicurato un patrimonio di consensi.

Faccio gli auguri a tutti i candidati eletti della provincia, soprattutto a quelli di Foggia. Resto fiducioso per il risultato di Joseph Splendido, sostenuto dalla Lega, che in caso di elezione si farà portavoce appassionato delle istanze di Foggia in Consiglio regionale. Sono dispiaciuto per la mancata vittoria del centrodestra in questa tornata elettorale che ha premiato Michele Emiliano per il suo impegno e il suo coraggio: al presidente riconfermato della Regione Puglia i miei sinceri auguri per la rielezione».

Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.