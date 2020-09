Lucera, Tutolo fa incetta di voti: pronto per la Regione

(foggiareporter) “Vi ringrazio dei tanti messaggi di auguri ricevuti. Vi chiedo scusa se ancora non rispondo ma sto aspettando i dati definitivi e l’ufficialità. Intanto vi ringrazio di cuore per la fiducia e vi auguro una buona giornata”. Così l’ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo sulla sua pagina Facebook. I tre più votati nelle file del centrosinistra nella provincia di Foggia per il Consiglio Regionale sono Piemontese (Pd), Campo (Pd) e Tutolo (Con).