“Mai Per Sempre” in uscita anche a Foggia e a San Giovanni Rotondo

Mai per sempre è il nuovo film del regista e attore Fabio Massa , che ancora una volta, come nel precedente Aeffetto Domino , ha scelto come protagonista Cristina Donadio (nota come la Scianel della serie tv Gomorra).

24 settembre per poi arrivare anche in Germania, Armenia e Usa a maggio, prodotto da Goccia Film , casa di distribuzione dello stesso Massa. Cooproduce il film la Vertigo Film srl di San Severo del pugliese Tony Campanozzi. A fare da scenario alla storia è ancora una volta il Sud del Salento, nelle provincie della Campania e Basilicata. Il film uscirà nelle sale italiane dalper poi arrivare anche in Germania, Armenia e Usa a maggio, prodotto da, casa di distribuzione dello stesso Massa. Cooproduce il film la Vertigo Film srl di San Severo del pugliese Tony Campanozzi. A fare da scenario alla storia è ancora una volta il Sud del Salento, nelle provincie della Campania e Basilicata.

Il film uscirà nelle sale il 24 settembre in circa 30 sale (tra Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli), ed arriverà anche in Puglia a Molfetta, Lecce, Bari, Bisceglie etc..

Nella Capitanata, sarà a Foggia al Cine Teatro Sala Farina dal 24 per una settimana, a San Giovanni Rotondo al Cinema Palladino e prossimamente al Cinema Cicolella di San Severo, e a Cerignola a ROMA Teatro Cinema e. La distruzione del film proseguirà anche per tutto il mese di ottobre.

Il cast, oltre la Donadio e lo stesso regista è composto da: Yuliya Mayarchuk, Massimiliano Rossi, Gianni Parisi, Emiliano De Martino, Benedetta Valanzano, Gianni Ferreri, Lucia Batassa, Tony Campanozzi, e con la partecipazione amichevole di Massimo Bonetti.

