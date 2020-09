Manfredonia, da La Roca all’Ultima Spiaggia estate OK. Il controsenso dello smontaggio

MENTRE SETTEMBRE dispensa gli ultimi spiccioli dell’estate, si comincia a tirare le somme della stagione. “E’ andata molto meglio di quanto si poteva immaginare all’inizio di stagione”. Gli esercenti dei lidi balneari istallati sulle spiagge da Manfredonia a Siponto e oltre, fino ai villaggi turistici della riviera sud, sono d’accordo nello stimare positivamente questa tribolata estate 2020, iniziata sotto i peggiori auspici conseguenti all’imperversare del perfido coronavirus che ha dato scacco matto a tutto il mondo. Ma loro, i gestori dei sei impianti balneari della spiaggia Castello di Manfredonia, della quindicina dislocati sul litorale sipontino e dei villaggi turistici sparsi lungo la riviera sud, non hanno mollato, hanno allestito al meglio i rispettivi impianti pronti ad accogliere i bagnanti. Che sono arrivati. Non subito, ma man mano che l’estate incalzava sostenuta da condizioni atmosferiche ottimali. L’economia stagionale è stata sostanzialmente salvata.

“SIAMO soddisfatti di come è andata” conferma tirando un sospiro di sollievo Davide Salice con la sorella Patrizia gestori del lido Aurora, il più esteso di Siponto. Medesimo giudizio di Peppino Titta col figlio Carlo, gestore del più antico stabilimento balneare di Manfredonia: “I timori iniziali – riconosce – sono andati assorbendosi man mano che l’estate è entrata nel vivo”. Soddisfatti anche Dario e Giovanni dell’”Ultima spiaggia” di Siponto: “E’ stato – affermano lapidari – il miglior agosto degli ultimi anni”. Volti sorridenti anche a “La Roca Solarium Beach” di Manfredonia che ci ha ma messo la ciliegina su una stagione recuperata dall’inferno, con la conquista per il secondo anno consecutivo del prestigioso secondo posto nel concorso nazionale “Best Beach” indetto dal portale di settore “Mondo Balneare”, che premia i migliori stabilimenti balneari del 2020. In sostanza gli Oscar delle spiagge italiane.

PER TANTI VERSI è una significativa rivalsa dei titolari della Roca, sulle contestazioni che avevano accompagnato la sua istallazione sulla scogliera alla fine del lungomare Miramare e l’affermazione delle nuove tendenze balneari. Il tempo e l’attività svolta da La Roca hanno ribaltato quelle critiche ingenerose, è imposto quella istallazione all’attenzione della gente non solo del posto, ponendosi all’avanguardia in un settore nel quale le innovazioni sono dominanti. Oltre ad aver arricchito l’offerta balneare, quell’impianto ha valorizzato e vivacizzato un tratto del lungomare abbandonato a sé stesso e portato la Manfredonia balneare all’attenzione generale. Tra l’altro La Roca è stata l’unica location della Capitanata ed essere stata scelta per partecipare allo spettacolo “Battiti live” svoltosi nel Salento.

LA CONQUISTATA notorietà della Roca, si è naturalmente riverberata su tutto il movimento balneare. L’offerta balneare dei vari bagni affacciati sul golfo ha raggiunto livelli d’avanguardia con servizi di qualità per ogni esigenza degli ospiti. Molti lidi sono attrezzati anche per la ristorazione con ristoranti da guida Michelin. Una situazione ottimale sulla quale incombe una prescrizione per tanti versi anacronistica e che crea non pochi danni alle strutture interessate e all’immagine della balneabilità del golfo: “La Roca” come altre strutture tipo “Capolinea”, “Ultima spiaggia”, dovranno entro fine mese smontare gli impianti per rimontarli ad aprile prossimo. Quale è il vantaggio di tale imposizione?

Michele Apollonio