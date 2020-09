Manfredonia, 22 settembre 2020. Strada Statale 89 “Garganica” come “un mare”, in seguito ai rovesci delle ultime ore nel territorio. “La pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriale del Corpo Nazionale Civilis Endas di MANFREDONIA, in aiuto a tutti gli automobilisti intrappolati nel mare della pioggia sulla circonvallazione strada statale 89 al km.171.000“.