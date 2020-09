Mario Conca “I voti, se non li compri, li prendi dove ti conoscono”

, “I voti, se non li compri, li prendi dove ti conoscono o ti sei fatto conoscere e apprezzare oppure dove c’è gente che si spende per farti conoscere. I numeri non mentono. Infatti per #Poggiorsini , mio comune di origine che ringrazio di vero cuore”. Lo scrive sui social il candidato presidente della Regione Puglia, Mario Conca.

“S ono addirittura il presidente della Giunta Regionale avendo preso più preferenze di Fitto e Emiliano. Sono soddisfazioni. Nella mia . Sono soddisfazioni. Nella mia #Gravina , come sempre, i miei concittadini mi hanno sostenuto in tantissimi, terzo e con più voti del 2015, nonostante i tanti portatori di acqua, gli appelli al voto utile (per loro) e la compravendita di consenso. Grazie sempre”.

Ovviamente la mia provincia di residenza, quella di #Bari, è stata quella che ha portato circa i 2/3 dei voti totali alla lista Cittadini Pugliesi facendoci arrivare quarti davanti a due partiti nazionali che sostenevano Scalfarotto. Il brand nazionale tira sempre e noi non l’avevamo, come non avevamo una struttura regionale e finanziatori, abbiamo raccolto poche centinaia di euro. Nessuna sorpresa per la gente che, schizofrenicamente, alimenta un sistema di cui si lamenta, si chiama sindrome di Stoccolma. Ringrazio i circa 17 mila pugliesi che ci hanno sostenuto e tutti i candidati che si sono messi in gioco pur non avendo esperienza politica. Siamo stati snobbati dall’informazione, peraltro sempre poco obiettiva, e non abbiamo avuto l’opportunita di arrivare a un pubblico più ampio, ci hanno votato quelli che ci avevano conosciuto e apprezzato. Ringrazio le centinaia di persone che ci hanno creduto e si sono spese per la causa comune. Ringrazio anche quelli che sono restati a guardare o hanno fatto finta di impegnarsi e mi scuso con i tanti che mi hanno cercato in queste settimane ma che non ho potuto incontrare perché la Puglia è grande. . Il brand nazionale tira sempre e noi non l’avevamo, come non avevamo una struttura regionale e finanziatori, abbiamo raccolto poche centinaia di euro. Nessuna sorpresa per la gente che, schizofrenicamente, alimenta un sistema di cui si lamenta, si chiama sindrome di Stoccolma. Ringrazio i circa 17 mila pugliesi che ci hanno sostenuto e tutti i candidati che si sono messi in gioco pur non avendo esperienza politica. Siamo stati snobbati dall’informazione, peraltro sempre poco obiettiva, e non abbiamo avuto l’opportunita di arrivare a un pubblico più ampio, ci hanno votato quelli che ci avevano conosciuto e apprezzato. Ringrazio le centinaia di persone che ci hanno creduto e si sono spese per la causa comune. Ringrazio anche quelli che sono restati a guardare o hanno fatto finta di impegnarsi e mi scuso con i tanti che mi hanno cercato in queste settimane ma che non ho potuto incontrare perché la Puglia è grande.

Si chiude una bellissima esperienza regionale fatta di migliaia di relazioni umane, lavoro quotidiano, approfondimento, proposta, soluzioni, denuncia e impegno al servizio della gente più fragile o bisognosa di ascolto. La politica, però, è per me vita e quindi il mio impegno continuerà in altre sedi e per progetti altrettanto importanti con raggi d’azione diversi. Ora mi dovrò dedicare alla famiglia e al lavoro che ho trascurato negli ultimi cinque anni, ma ci vediamo presto, il tempo di recuperare la voce e le forze”.