Meteo. “Forti venti e temporali sul Gargano, ma domani torna il sole”

Bari, 22 settembre 2020. Meteo Puglia: cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi su Puglia, Basilicata e Molise salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata sulle zone interne collinari e montuose con ancora la possibilità di qualche rovescio o temporale in sconfinamento su Molise orientale e medio-alta Puglia. Da segnalare anche qualche fenomeno in sviluppo tra mattina e pomeriggio sul Salento. Temperature stazionarie. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

ANCORA INSTABILITA’, PEGGIORA NEL WEEKEND. La pressione continua ad indebolirsi, favorendo così l’ingresso di correnti più fresche e instabili di origine atlantica, responsabile di temporali e rovesci in formazione perlopiù diurna sull’Appennino in sconfinamento verso Molise orientale, Basilicata e Puglia. Anche la second parte della della settimana sarà caratterizzato dal maltempo, stante l’approfondimento di una fredda circolazione depressionaria al Centro Nord che porterà rovesci e temporali nonché deciso calo termico e ventilazione sostenuta. (fonte: 3bmeteo)

