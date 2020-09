Foggia, 22 settembre 2020. E’ un trionfo per Raffaele Piemontese, che fa incetta di voti e raggiunge i 20mila, molto oltre i 12mila di 5 anni fa. In consiglio regionale da Foggia, Paolo Campo con 4mila voti sarebbe il secondo del Pd, più difficile che l’impresa riesca a Teresa Cicolella, ma non è ipotesi impossibile.

‘Con’, la lista di Emiliano, ha navigato tranquillamente oltre le acque del 4% a livello regionale, nella circoscrizione di Foggia è la seconda forza dopo il Pd. Tutolo si prepara a spiccare il volo per Bari forte di 7mila voti, si presume che abbia l’effetto traino anche sul Comune di Lucera per Giuseppe Pitta. Ballottaggio o no?

Nei ‘Popolari con Emiliano’ vince la sfida Sergio Clemente, che questa volta sembra proprio sulla strada giusta per arrivare al ruolo di consigliere regionale. In Senso Civico, sul filo del 4% fino alle ultime schede scrutinate, il sindacalista Giorgione coronerebbe il sogno di vittoria, cui non ha mai rinunciato in 5 anni, come Clemente, del resto, e come tutti coloro che hanno ripreso dal punto in cui erano rimasti nel 2015. Capitanata, la sfida dei consiglieri regionali uscenti e degli altri big

Delusione per Italia in Comune, che non ottiene il quorum regionale. Una beffa per Rosario Cusmai e il suo straordinario risultato, 5mila voti con l’appoggio del forzista Iaccarrino a Foggia e alla prima prova non in coppia con Leo Di Gioia. Nulla di fatto anche per Giulio Scapato, 2600 voti e l’endorsement regionale di Nichi Vendola.

Nel centrodestra i supporter di Giannicola De Leonardis temevano sia la discesa in campo di Bruno Longo che quella di Ciccio D’Emilio, affollata competizione in Fdi. Ma il consigliere regionale uscente fa incetta di voti a Foggia, 2500, a Manfredonia, sui Monti Dauni, sul Gargano. Nella nottata di ieri il suo risultato era già archiviato come vittoria.

Nella Lega Joseph Splendido stacca di 2mila voti Miranda e ne raggiunge 5mila, decisivo sembra l’aiuto di Franco Landella, ma non tanto da rendere strepitoso il suo risultato, né particolarmente brillante la prova della Lega da ‘Noi con Salvini’ a partito strutturato. Ma si tratta del primo ingresso leghista nell’assemblea regionale.

Ne ‘La Puglia domani’ il confronto diretto Dell’Erba- Fallucchi è vinto dall’amministratore di Apricena. Durante lo scrutinio, il suo staff elettorale era ancora molto incerto sull’esito. Fallucchi, che si è presentata con “Io sono Anna”, biglietto da visita in un confronto in cui non si era mai misurata, sfiora i 6mila voti come non è mai capitato ad un’esordiente.

In Forza Italia Giandiego Gatta si accinge alla sua terza legislatura, e rimpingua il pacchetto di preferenze che furono del 2015 sfiorando i 10mila voti. Ha condotto una campagna elettorale senza polemiche per il “terremoto” avvenuto in Fi. Il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, quando il sito del ministero dava Cera come primo in tarda serata ieri, correggeva il tiro: “No, il primo è Giandiego” e attribuiva il risultato “al lavoro capillare sul territorio, ai circoli forzisti che da Monte S. Angelo a Mattinata l’hanno supportato”.

Nel M5s primeggia Rosa Barone con 3.500 voti, il doppio rispetto a Mario Dal Maso, di Foggia. Nulla, a quanto pare, insedia il suo primo posto in lista, sebbene il partito a livello regionale abbia una flessione di 7 punti. Scarso l’apporto di Puglia Futura, in coalizione.

Nulla da Fare per Ivan Scalfarotto, che non supera il quorum regionale nemmeno in coalizione e si limita, forse, a lanciare una piattaforma programmatica come base per il futuro politico di Italia Viva in Puglia.

Il Pd perde 2 punti a livello regionale, 1 nella circoscrizione di Foggia, ma risulta il primo partito per percentuale raggiunta. Che fosse una “superlista”, lo avevamo già detto.

Il M5s perde 4 punti nelle percentuali della provincia di Foggia, meglio che a livello regionale.

Fratelli di Italia è il primo partito del centrodestra in Puglia, per cui si sono schierate le macchie elettorali di Longo, D’Emilio, Giannatempo in Capitanata, un lavoro singolo, con rilevante competizione interna, in cui tutti hanno giocato per la percentuale complessiva. Tre punti in più della Lega con il 12,63 %, in provincia di Foggia è quasi un testa a testa sull’11%. Scende Forza Italia, perde tre punti, 4 in provincia, ma regge comunque rispetto alla forza attrattiva della Lega per cui il paragone con 5 anni fa non è pertinente.

Emiliano stacca di circa 150mila voti Fitto nel risultato dei presidenti (46% contro 38%) numeri con cui il governatore riconfermato guida la sua coalizione. L’europarlamentare ha costruito un buona civica, la Puglia domani, che si allinea come risultato quasi a Forza Italia a livello regionale e dà la possibilità di riannodare i fili con la Puglia, persi in varie vicissitudine del centrodestra regionale. Si vedranno i suoi ulteriori spazi di manovra in Fdi e i rapporti con la Lega.

Dalla maggioranza di centrosinistra vittoriosa fanno sapere che il Pd otterrebbe 14 seggi, la lista ‘Con’ 6, stesso numero per i Popolari con Emiliano, 3 a Senso Civico.

A cura di Paola Lucino, Foggia.