Paolo Campo “Il percorso continua”. Pd Manfredonia “3730 volte grazie!”

Manfredonia, 22 settembre 2020. “Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno creduto fino alla fine. Il percorso della Puglia verso il futuro continua. Ora, insieme sulla buona strada“. Lo ha scritto sui social il confermato consigliere regionale, avv. Paolo Campo.

PD MANFREDONIA. “3730 volte grazie! Grazie a voi che avete riposto, ancora una volta, fiducia nel Partito Democratico, che avete premiato il nostro modo di fare politica, ma sopratutto perché con il vostro essenziale apporto avete contribuito all’elezione di Paolo Campo in seno al Consiglio Regionale, un figlio della nostra terra, un uomo per bene, un politico capace come Paolo Campo. Questo risultato conferma la vitalità e la presenza del Partito Democratico di Manfredonia in città, riaffermando l’ambizione nell’essere attore protagonista nella costruzione del progetto politico che si proporrà alla guida della città. Infine, volgiamo i nostri più sinceri complimenti a Giandiego Gatta”.