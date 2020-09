Regionali, 5 seggi alla maggioranza dalla provincia di Foggia, 3 al Pd

Il ministero dell’Interno ha pubblicato la ripartizione dei seggi. Per la circoscrizione di Foggia vanno 3 seggi al Pd, 1 alla lista ‘Con’, 1 ai ‘Popolari con Emiliano’.

Nel centrodestra 4 seggi, 1 a Fdi, 1 a Fi, 1 alla Lega, 1 a ‘La Puglia domani’.

Al M5s un seggio.

Quindi i nomi dei consiglieri regionali sono: Piemontese, Campo e Cicolella nel Pd, Antonio Tutolo nella lista ‘Con’, Sergio Clemente per Popolari con Emiliano-

Nel centrodestra Joseph Splendido nella Lega, Giannicola De Leonardis in Fdi, Paolo Dell’Erba ne “La Puglia domani”, Giandiego Gatta in Fi, Rosa Barone nel M5s. Non scatta il seggio in provincia di Foggia per Senso Civico e quindi per Luigi Giorgione.