Regionali Puglia, se ‘Atene piange, Sparta non ride’

Bari, 22 settembre 2020. Se i risultati del centrodestra sono poco confortanti a livello nazionale e regionale, stando alle ultime proiezioni a scrutini ancora in corso, nel centrosinistra più che di vittoria le analisi politiche parlano di conferma in due Regioni storicamente ‘rosse’ come Toscana e Puglia dove il Pd non ha stravinto. Basti pensare che in Campania e Puglia i due governatori uscenti proiettati verso la riconferma hanno assunto notoriamente delle posizioni ortodosse e spesso in netto contrasto con le diverse leadership Dem: Da Renzi fino a Zingaretti.

Messa da parte la delusione, per Raffaele Fitto è ancora presto per fare delle valutazioni complessive sul voto. Al trend negativo di Lega e Movimento 5 Stelle che prosegue la sua corsa discendente dalle passate elezioni europee ad attuali regionali, Fratelli d’Italia contrappone una vittoria soddisfacente nelle Marche con un convincente Francesco Acquaroli (49,6%), insieme ad una coalizione di centrodestra compatta che celebra vittoria piena trainata dalle civiche di Toti in Liguria con il 54,9%e Zaia in Veneto che bissa con un risultato debordante pari al 75,9%.

A cura di Ines Macchiarola, 22 settembre 2020