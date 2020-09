Regionali: trend discendente M5S. Lezzi: ‘Stati Generali prima dell’estinzione’

Bari, 22 settembre 2020. “Il risultato del referendum è un merito del M5S che, ora, può a giusta ragione rivendicare l’inizio di una serie di riforme che rimetterà al centro il volere del cittadino. Il ripristino delle preferenze, per esempio, deve essere una nostra priorità”. A dichiararlo, l’ex Ministra del Sud del Governo Conte I che ammette forse il trend discendente del M5S in Puglia rispetto alle passate elezioni. Esiti restituiti dalle ultime proiezioni che vedono Michele Emiliano proiettato verso la riconferma, e definiti “un assoluto disastro”.

“Un risultato – prosegue Lezzi – che vede il M5S perdente in ogni regione. Innanzitutto nella mia regione, la Puglia. Si possono attribuire le colpe a tanti di noi. A partire da me, Antonella e il M5S Pugliese che abbiamo testardamente compiuto delle scelte passando da coloro che, da componenti del governo in quota 5 Stelle, hanno rilasciato interviste ambigue sino all’ultimo giorno di campagna elettorale dicendo che erano scelte sbagliate quelle nostre e che l’alleanza con il PD dovrebbe diventare strutturale. Alleanza che, in ogni caso, non ci ha fatto vincere in Liguria e neanche in Sardegna dove ci sono state le suppletive per un seggio in Senato che prima era nostro. Non si sono risparmiati in questi attacchi interni neanche alte cariche istituzionali del M5S”.

“Questo esercizio di memoria delle ultime settimane – aggiunge l’onorevole – potrebbe continuare ma a me non interessa. Ribadendo le responsabilità di tutti, credo che ora siano urgenti gli Stati Generali tanto attesi ed è fondamentale che vengano organizzati in modo da coinvolgere tutti i territori, con i rispettivi attivisti ed eletti, in una discussione ampia che abbia come protagonisti i nostri obiettivi da perseguire nel prossimo futuro, una nuova governance stratificata, efficace e legittimata dalla scelta dei ruoli e dei nomi dai nostri iscritti senza alcuna ratifica. Nessuno di noi può, dati questi risultati, imporsi o nominarsi per poi farsi ratificare. Infine, ma non per ultima, ringrazio Antonella Laricchia, una sorella per me, che ha ascoltato, assecondato e promosso lo spirito del M5S in Puglia. Abbiamo perso, Antonella, non ho nessun rimpianto ma solo il desiderio di migliorare per rispondere a ciò che gli elettori si aspettano da noi. So che in questo tu non mancherai perché ci sei sempre stata per i pugliesi. Non cerchiamo un capro espiatorio in chi ha sostenuto per un solo giorno una scelta, piuttosto – conclude Barbare Lezzi – muoviamoci per questi Stati Generali ben fatti prima di arrivare al 5% o addirittura all’estinzione”.