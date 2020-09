S. Giovanni, tutto esaurito per la veglia di Padre Pio

Si informano i devoti di Padre Pio che è stato già raggiunto il numero di prenotazioni

previste per partecipare alla tradizionale veglia del 22 settembre, in preparazione alla

festa liturgica del Santo, che quest’anno si svolgerà all’interno della chiesa di San Pio da

Pietrelcina, sulla base delle norme emanate per evitare il contagio da coronavirus.

Il 22 settembre i cancelli dell’area che circonda la chiesa saranno aperti alle ore 14 e

potranno accedervi, previa rilevazione della temperatura corporea, soltanto coloro che

esibiranno il biglietto di prenotazione.

Per partecipare alla Celebrazione Eucaristica delle ore 11 del 23 settembre i cancelli

saranno aperti dalle ore 7, mentre per quella delle ore 18 saranno aperti dalle ore 15,30.

Anche queste due Celebrazioni si svolgeranno nella chiesa di San Pio da Pietrelcina, alla

quale si potrà accedere, previa prenotazione, con le stesse modalità previste per la veglia.

I biglietti per i prenotati saranno disponibili dalla mattina del 21 settembre presso l’Ufficio

pellegrini (all’inizio del sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina), mentre il 22 e il 23

settembre verranno distribuiti solo presso la portineria del convento (la porta accanto a

quella di ingresso della chiesetta antica).

Chi non ha potuto prenotare potrà seguire le liturgie della veglia e del 23 settembre in diretta su Padre Pio Tv (canale 145 del digitale terrestre; 445 della piattaforma satellitare Tivùsat; 852 della piattaforma satellitare Sky) e su Radio Padre Pio (frequenze per San Giovanni Rotondo e dintorni: 99,700 MHz e 90,200 MHz in FM).