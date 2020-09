Sorpresa Danilo Maffei a Foggia, il consigliere più suffragato del centrodestra

Foggia, 22 settembre 2020. La scaletta dei partiti nel centrodestra a Foggia, in quanto a percentuali raggiunte nel voto regionale, dà oltre il 13, 24% alla Lega, 12,67% alla Puglia domani, 11,36 a Fdi, 4,81% a Fi. Confronto con il 2015: Fi al 19,30, ‘Noi con Salvini’ al 4,28, Fdi a 1,41. Da cui è chiaro che Salvini e Meloni hanno costruito un partito a Foggia che era in fase di decollo o di organizzazione 5 anni fa. Per quanto riguarda i consiglieri candidati su Foggia il quadro è il seguente: Danilo Maffei 3.904, Joseph Splendido 2666, GIannicola De Leonardis 1916, Leo Di Gioia 904.

Questo risultato è certamente il frutto dell’opzione del sindaco per la Lega e di tre dei suoi consiglieri comunali, l’ascensore avviata dal sindaco fa salire la Lega al primo posto, che strappa la cima della classifica a Fi. L’ex partito del sindaco era al 13,59% alle comunali di un anno fa, la Lega era a poco più del 12%. Dunque è evidente che se non è Franco Landella a guidare Fi a Foggia, precipita al 4,8%. I 900 voti di Di Gioia non hanno portato molta acqua alla causa, del resto nel 2019, con Senso civico nel centrosinistra, Di Gioia ne ottenne poco più di 700, e gli valsero l’elezione a consigliere comunale.

Il risultato regionale, comunque, è colto dai 4 partiti del centrodestra. La ‘Puglia domani’ supera Fdi e segna un’ eccezionale performance di Danilo Maffei, quasi 4mila voti in città. Joseph Splendido arriva in Regione ma a Foggia ottiene 2600 voti, 1500 in meno di Maffei che al Comune, nel 2019, ne ha raccolti quasi mille. Da dove vengono tutti questi voti per il civico della lista che fu, cioè “Foggia vince”?

Con un paragone, se in uno stadio di calcio giocano 2 squadre, la partita al comune di Foggia per le regionali ha visto in campo molte “tifoserie” avversarie non solo nella stessa lista, ma con incursioni, come quella dichiarata ieri da Iaccarrino a Stato Quotidiano, Iaccarrino: “Sono schierato con Cusmai, ma Landella a Foggia vale 5mila voti” nel campo del centrosinistra. Il consenso netto, trasferito da un candidato all’altro in una gara in cui si tende a sottrarlo reciprocamente, è quanto mai difficile da applicare.

Paola Lucino, 22 settembre 2020