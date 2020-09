Tribunale di Foggia: Rsa gratis per i malati di Alzheimer

(ilsole24ore) Nonostante sia una patologia grave e invalidante, ancora oggi è richiesto alle famiglie dei malati di compartecipare alla retta per il soggiorno dei pazienti in Rsa. Al Tribunale di Foggia si era rivolto pertanto il figlio di un anziano che dopo aver pagato per anni la retta, aveva consultato l’associazione Konsumer e sospeso il pagamento. La Rsa gli aveva inviato decreto ingiuntivo con richiesta di oltre 5mila euro, contro il quale il figlio del malato di Alzheimer, seguito dall’avvocato Giovanni Franchi, aveva chiesto revoca al Tribunale.

Sentenza emessa in favore del figlio del paziente, quale amministratore di sostegno del padre. «Non può, infatti, porsi in dubbio che le cure prestate alle persone affette da Alzheimer e demenza grave, comportino la preminenza dei fattori produttivi sanitari rispetto a quelli meramente assistenziali» si legge nella pronuncia che motiva la decisione con il fatto che «la mancanza di un continuo e assiduo monitoraggio sanitario metterebbe a rischio le condizioni di vita e di sopravvivenza del paziente». Fonte: Ilsole24Ore