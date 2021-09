DIA: “Preoccupa pressione estorsiva della mafia foggiana sull’imprenditoria”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 22 settembre 2021. “Nella città di Foggia perdurerebbe lo stallo tra le tre consorterie mafiose, MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, SINESI-FRANCAVILLA e TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE che risultano da tempo contrapposte, sia pure a fasi alterne, in una sanguinosa guerra di mafia per il conseguimento della leadership interna e il controllo degli affari illeciti ma, allo stesso tempo, unite nella condivisione degli interessi economico-criminali”.

E’ quanto emerge dalla Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (Secondo semestre 2020), presentata in Senato dal Ministro dell’interno Lamorgese.

“Dotato di una energica influenza criminale in ambito provinciale il clan MORETTI-PELLEGRINO-LANZA è ramificato nell’Alto Tavoliere (grazie all’appoggio del clan LA PICCIRELLA–TESTA), nell’area garganica (in virtù dei collegamenti con il clan ex ROMITO con il quale si è schierato militarmente nella faida contro i LI BERGOLIS) e nel basso Tavoliere (con il gruppo GAETA di Orta Nova).

Già in guerra con il gruppo PELLEGRINO-MORETTI-LANZA il clan SINESI-FRANCAVILLA è tradizionalmente collegato ai cd. MONTANARI dell’area garganica (in particolare al clan LI BERGOLIS) e ai NARDINO di San Severo. Esso opera prevalentemente nel capoluogo

di provincia ed è attivo nelle estorsioni, nei traffici di stupefacenti, usura, riciclaggio nonché nel gioco illegale.

La batteria dei TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE ha infine sviluppato sinergie con elementi mafiosi della provincia in particolare con il clan ROMITO operante a Manfredonia e con elementi della criminalità di Orta Nova.

Il carattere federativo delle tre batterie citate continua a rappresentare la condicio sine qua non per metabolizzare gli effetti delle energiche attività di contrasto che hanno privato i clan delle figure apicali. Ne è conferma quanto confluito nell’operazione “Decimabis” eseguita il 16 novembre 2020 dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che ha consentito di definire gli equilibri interni delle tre batterie della società foggiana e “l’ordinario andamento dell’agire mafioso” evidenziandone la pervasiva e sistematica pressione estorsiva nei confronti di imprenditori e commercianti di Foggia gestita secondo un codice regolativo predefinito, condiviso e significativamente denominato come il “Sistema Foggia”.

Dal contesto investigativo è emerso come la protervia dei membri della società foggiana si estrinsecasse non solo nella formulazione di richieste estorsive ma anche nella imposizione dei prodotti da vendere nel capoluogo così realizzando anche una contrazione inevitabile dei redditi oltre che, in linea generale, “impedendo la crescita economica della città di Foggia”. Peraltro, l’atteggiamento reticente assunto dalle vittime dei taglieggiamenti nei confronti delle Forze di polizia è sintomatico della loro soggezione al “prestigio criminale” dell’associazione che “per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si è accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo”.

È evidente, ancora una volta, come questa situazione di diffusa sottomissione segni il passaggio da un modello tradizionale di racket a uno molto più subdolo e insidioso in cui per concretizzare l’imposizione è sufficiente la fama criminale e la forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo (cd. estorsione ambientale). I riscontri investigativi

nel confermare la presenza di una rigida scala gerarchica hanno evidenziata come l’arroganza degli associati si manifesti “non solo all’esterno ma anche all’interno, prevedendo punizioni corporali nei confronti dei sodali non rispettosi delle regole dettate dai vertici”.

Gli aspetti emersi dai risultati giudiziari hanno consentito di accreditare parte del compendio investigativo già acclarato da altri procedimenti probatori confermando il “dna” della società foggiana nelle sue tre segmentazioni criminali dotate di margini di autonomia decisionale e operativa ma facenti capo a un nucleo direttivo costituito dalle figure di vertice delle singole batterie. L’individuazione di un asse trasversale tra le tre consorterie funzionale alla gestione dei proventi illeciti è espressione di quella modernità proiettata verso un modello affaristico in cui i rapporti di cointeressenza diventano più forti di quelli di sangue. Tutti gli elementi confluiti nel procedimento hanno offerto significative chiavi di lettura oltre che sui rapporti fra le figure di raccordo delle diverse articolazioni anche sulle dinamiche organizzative ed operative finalizzate al controllo capillare di ogni settore economico-produttivo cittadino “dalle agenzie funebri ai gestori di slot machine, passando per gli esercizi commerciali, per finire alle corse dei cavalli”.

Ma la “metastasi tumorale” della società foggiana è risultata in grado di infettare influenzandola anche l’azione amministrativa.

Ulteriore riscontro circa l’esistenza della pervasività criminale si coglie, infatti, nel riferimento alla cd. “zona grigia” ossia all’accertata sudditanza verso gli interessi della società foggiana da parte di professionisti o dipendenti pubblici infedeli “sempre pronti ad aderire o addirittura a prevenire con estremo zelo le richieste in ordine ai bisogni o alle aspettative più svariate, anche quando non compatibili con norme di legge o doveri deontologici, per il rispetto portato verso i rappresentanti della batterie ed il desiderio di evitare qualsiasi genere di insoddisfazione dei temibili interlocutori”.

Ad esempio, significativo è risultato il ruolo di un impiegato comunale che ogni giorno forniva alla criminalità foggiana l’esatto numero dei decessi indicando l’agenzia di onoranze funebri interessata. Le informazioni dettagliate hanno consentito al sodalizio mafioso di esercitare un sistematico controllo estorsivo sulle agenzie funebri fissando nella somma di 50 euro il “pizzo” dovuto per ogni incarico funerario modificando in tal modo le precedenti pratiche estorsive che prevedevano la corresponsione di 500 euro al mese.” (II – continua).