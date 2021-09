Foggia, poliziotti penitenziari salvano ex detenuto su un tetto

Foggia, 22/09/2021 – Questa mattina in via delle casermette, di fronte la Casa Circondariale di Foggia, stava per consumarsi una tragedia. I poliziotti penitenziari che si accingevano a prendere servizio, attratti dalle urla di protesta provenienti dal tetto del capannone ex giuva, notavano un uomo che stazionando sul bordo del tetto, con il rischio di cadere di sotto, a piedi nudi in evidente stato di confusione, urlava nella sua lingua frasi di protesta. Riconosciuto dai baschi azzurri, trattandosi di un ex detenuto, individuato in H.I. iracheno di appena venticinque anni.

Solo grazie alla spiccata professionalità e ai ripetuti tentativi di mediazione messi in campo dai poliziotti penitenziari che hanno cercato in tutti i modi di far persuadere il ragazzo dall’effettuare un gesto inconsulto si è evitato che si consumasse il peggio. Il soggetto si consegnava nelle mani dei poliziotti penitenziari presenti che lo affidavano ai sanitari accorsi sul posto per le cure del caso. A dar notizia è il segretario Generale Aggiunto del Sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP. Daniele Capone , il quale evidenzia il senso del dovere e la spiccata professionalità del personale di Polizia Penitenziaria intervenuto e coglie l’occasione per ringraziare l’intervento di supporto della polizia di stato e dei vigili del fuoco.