In vacanza a Vieste, muore dopo 10 giorni di agonia a Casa Sollievo

Vieste (Foggia), 22/09/2021 – (mattinopadova) Un lutto colpisce il mondo del volontariato e l’associazione dei Combattenti e Reduci. Dopo una decina di giorni di agonia è spirato lunedì all’ospedale di San Giovanni Rotondo, in Puglia, Vittorio Bassi. Aveva 71 anni ed era conosciuto e stimato per il suo impegno nel direttivo locale dell’Ancr, dell’Avis e del Club Tre.

Due settimane fa era partito per due settimane di vacanza a Vieste con la moglie Gemma. Il giorno dopo l’arrivo era andato al santuario di Padre Pio e al ritorno aveva accusato un forte malore allo stomaco: la mattina dopo la situazione è peggiorata tanto da rendere necessario il suo trasporto all’ospedale.

Per stargli vicino la moglie si era trasferta in una pensione. Il quadro clinico è andato peggiorando fino al decesso di lunedì. Per la moglie e per il figlio è un vero dramma. «Perdo il mio amico fraterno, con cui ho passato anni indimenticabili», lo ricorda Enzo Bonetto del Club Tre. «Vittorio era una persona speciale e aveva un'innata generosità. È stato il promotore di tutte le gite e gli eventi delle associazioni di cui facciamo parte. Non me ne capacito che sia partito per una vacanza e non sia più tornato a casa».