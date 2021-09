Manfredonia, incendiata auto a coppia gay: parte la raccolta fondi

Del male non non ne abbiamo fatto a nessuno. Mai una parola di troppo, mai situazioni che hanno creato problemi o disagi ad altre persone. Abbiamo sempre fatto del bene e nonostante le tante porte sbattute in faccia non abbiamo mai mollato. Siamo umili e forti. Ci hanno toccato nel profondo perché la macchina è l’unico mezzo per portare avanti i nostri progetti, lavoro e di conseguenza il mutuo. Lavoriamo entrambi a 15km di distanza da casa e senza un mezzo proprio è impossibile andare avanti.

Condanniamo questo vile episodio e purtroppo per voi noi non molliamo, andiamo avanti a testa alta per la nostra strada.

Chiediamo una piccola mano. Vorremmo semplicemente tornare a vivere.

Nonostante tutto”.