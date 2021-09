Pedopornografia: in manette 64enne di Foggia a Carrara

Carrara, 22/09/2021 – (lagazzettadimassaecarrara) Un arresto a Carrara per un uomo di cittadinanza italiana, originario di Foggia, e un arresto a Firenze per un cittadino egiziano, in Italia con regolare permesso: è questo il risultato dell’operazione ‘Green Ocean’, estesa su tutto il territorio nazionale, che ha portato a un totale di 13 arresti. La polizia, grazie alla sua unità speciale postale e delle comunicazioni, mette a segno un blitz che colpisce l’odioso crimine di detenzione di materiale pedopornografico e di pedopornografia.

Il pensionato arrestato a Carrara è stato colto in flagranza di reato mentre scaricava materiale pedopornografico utilizzando una piattaforma inusuale per il reato legato alla pedopornografia, di solito usata infatti per scaricare materiale musicale. Si tratta di un cittadino italiano di origini pugliesi, nato a Foggia, 64 anni, e trasferitosi a Carrara dove abita insieme alla figlia adulta e separata, la compagna e i suoi figli. Quindi una situazione molto delicata vista la coabitazione con dei bambini. Sorpreso nell’atto di scaricare il materiale incriminato, inizialmente – riferiscono le autorità – non voleva fornire la password, né collaborare ma gli elementi in mano alla polizia erano schiaccianti. Sono infatti stati rinvenuti e sequestrati ben 18 GB di materiale e 120 filmati di pedopornografia. (lagazzettadimassaecarrara)