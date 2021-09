Test selettivi alla Città del cinema, il mercato del venerdì spostato al 25 settembre

Il mercato del venerdì in via Miranda si svolgerà sabato 25 settembre e non il 24, data in cui sono fissati presso la Città del cinema i test preselettivi per l’ammissione ai corsi Tfa sostegno per l’anno scolastico 2020/2021. Il Rettore dell’Università di Foggia ne ha comunicato lo svolgimento l’8 settembre scorso.

Il rinvio è stato disposto da un’ordinanza commissariale per motivi di ordine pubblico e di prescrizioni legate al Covid 19. “La contestualità dei due eventi porterebbe a ingenerare difficoltà nella viabilità e a probabili assembramenti e criticità riguardo la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza anti Covid 19”, scrivono i commissari. Si richiama l’art. 54 del Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche che prevede il divieto di svolgimento dell’attività di vendita sull’area del mercato, oltre che per motivi di viabilità e traffico, per motivi di ordine e igiene pubblica, con apposita ordinanza.

Per lo spostamento del mercato settimanale è stato acquisito il parere favorevole del Comandante della Polizia Locale e sentite le associazioni di categoria.